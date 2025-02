Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 10

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL: FERENCVÁROS Ray Ferenc è ungherese, è figlio di architetti e studia in Svizzera. Lì, in mezzo alle alpi, fra severi istitutori e danarosi compagni, gli insegnano un gioco in cui si corre dietro a una palla e questa palla va portata in mezzo alla porta.Quando torna a Budapest porta con sé una palla di cuoio con grosse cuciture. È uno dei primi palloni da calcio che si siano mai visti in Ungheria. Va in palestra, raduna una squadra e crea il Budapest Torna Club. Il portiere di quella squadra si chiama Weisz e un giorno viene chiamato da un amico del quartiere. È Gablovitz Kornél appena tornato da Praga; lì ha lavorato allo Slavia e ha un desiderio: fondare una squadra del quartiere. I cittadini si radunano, trovano i soldi, trovano i giocatori; il panettiere dà una gran mano.