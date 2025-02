Ilnapolista.it - Il 3-5-2 potrebbe liberare Lobotka, regalargli un ruolo alla Pirlo (Gazzetta)

Il 3-5-2un)Scrive la, con Vincenzo D’Angelo,vigilia, di Lazio-Napoli (domani ore 18):Prepariamoci all’ennesimo ribaltone tattico. Conte sta valutando seriamente la controrivoluzione, ossia la possibilità di mettere da parte il 4-3-3 con cui ha riportato il Napoli al comando della Serie A per la prima volta dopo lo scudetto in favore di un suo vecchio amore. Contro la Lazio sarà 3-5-2, il modulo con cui ha collezionato i suoi primi trionfiJuve, con cui ha disputato uno straordinario Europeo nell’estate 2016guida della Nazionale, e grazie a cui è riuscito a riportare lo scudetto a casa Inter undici anni dopo il Triplete di Mourinho.Il nuovo moduloparadossalmente aiutare anche Stanislava tornare dominante come nella stagione dello scudetto.