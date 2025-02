Romadailynews.it - Il 16 febbraio è domenica ecologica

Leggi su Romadailynews.it

Come previsto dal calendario approvato dalla giunta capitolina per la stagione invernale 2024-2025 il 16sarà la quartacon il blocco dei veicoli a motore endotermico entro la ZTL fascia verde nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30. In occasione della prossimal’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, in collaborazione con Federtrek, ha promosso l’organizzazione di quattro percorsi di trekking urbano con l’obiettivo di favorire la sensibilizzazione ambientale e la scoperta a piedi di luoghi di valore storico, ambientale e culturale dei quartieri e territori della città.Questi i percorsi previsti:Un cammino che si svolge su un tratto della pista ciclabile GRAB a partire dall’Arco di Costantino fino alla stazione della Metro a Piazza Conca d’Oro che attraversa i municipi I, II e III.