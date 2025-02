Anteprima24.it - Ieri in Campania: omicidio Vassallo, in otto rischiano il processo. L’ultimo saluto al giornalista Fabio Postiglione

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 13 febbraio 2025. Avellino – “Quando ci siamo insediati eravamo a quota zero, non c’era nemmeno una gara in corso o acquisto. Non c’era nulla. Ora abbiamo la flotta di mezzi su gomma più moderna d’Italia”. Parla così il governatore della regione, Vincenzo De Luca, in visita in Valle Ufita per la consegna di 63 bus a gas prodotti dalla Menarini. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo oltre dodici ore di ricerche è stato localizzato e portato in salvo il 51enne di Airola (Benevento) che dapomeriggio non dava più notizie di sè mentre effettuava una escursione sul monte Mafariello, nel territorio di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. (LEGGI QUI)Caserta – Le giovani cantanti casertane Vale LP e Lil Jolie perdono in semifinale a Sanremo Giovani dopo lo scontro diretto con Alex.