Ibrahimovic copia al Real Madrid | Invieremo una lettera a chiunque sia responsabile …

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-11 11:06:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Lui Milano solleverà una denuncia formale al Associazione italiana degli arbitri (AIA) per le prestazioni di Collegiate Luca Acc Paesetto Nella partita che la squadra di “Rossonero” ha vinto Empoli (0-2), in cui c’erano due giocate controverse che hanno generato scalpore nel calcio italiano e all’interno del club Milanista.“unasiadi tutto ciò, sono due situazioni molto serie. E Sono due situazioni che hanno influenzato il gioco stesso: abbiamo giocato con uno in meno quando erano stati loro che avevano dovuto rimanere con 10 prima “, Lo svedese Zlatan, direttore di Milano, ha dichiarato nella presentazione del giocatore portoghese Joao Félix.