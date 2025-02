Iacometti | L' economia frena è colpa dell' Europa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nessuno nega che la manifattura Italia sia messa male, per carità. Il 23esimo risultato negativoa produzione a dicembre, con un meno 3,5% su novembre e un -7,1% sul 2023 è un dato preoccupante che richiede grande attenzione. Ieri, però, Eurostat ha fatto il punto sulla produzione nel Vecchio Continente. E i numeri dimostrano con una certa chiarezza che il problema non è il governo Meloni o l'Italia, ma l'Unione europea e la sua capacità di tenere il passo con l'mondiale. Il dato, nettamente peggioree previsioni, registra per l'eurozona un calo su novembre'1,1% e del 2% rispetto a novembre 2023. Nulla in confronto a noi, si dirà. Però se si guarda l'indice che prende come base il 2021, pubblicato sempre da Eurostat, si può vedere che la flessione è stata generalizzata.