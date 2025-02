Panorama.it - I veri influencer di Sanremo 2025

non è solo una gara musicale. Ormai è sempre più evidente che il Festival della Canzone italiana si sta trasformando una competizione digitale a colpi di follower, engagement e visualizzazioni. Gli artisti non si sfidano più solo sul palco dell’Ariston, ma anche sugli schermi degli smartphone, dove i numeri social raccontano una storia parallela al Festival. Chi ha saputo usare meglio i social per coinvolgere la community e guadagnare fan? Ce lo dice Arcadia xSocial Daily.Il coinvolgimento social: chi mobilita più fan?Al termine della terza serata, alcuni artisti si sono distinti per la loro capacità di creare engagement. Su TikTok, i nomi che hanno fatto breccia nel cuore degli utenti sono Lucio Corsi, Brunori Sas, Coma Cose e Giorgia, mentre su Instagram il primato va a Olly e Simone Cristicchi.