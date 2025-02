Ilfattoquotidiano.it - I Top e Flop di Sanremo 2025 secondo Peter Gomez: Vannacci, che ci facevi all’Ariston? Rkomi bravo (peccato per le vocali), che eleganza Joan Thiele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ebbene sì, anche il direttore del FattoQuotidiano.it guarda il Festival di: “Tutti, o almeno in tanti, negano di vederlo, ma in realtà persino a ilfattoquotidiano.it raccoglie da sempre masochistici gruppi di ascolto, di cui qualche volta faccio parte anch’io”. E allora ecco i suoi Top eper FQMagazine, il rotocalco del Fatto.it che mette insieme alto e basso, com’è la vita.seduto in platea. Mai domo di apparire, non solo si è pizzato in bella vista come usavano fare i politicanti da prima repubblica ma ha anche pensato (male) di dire la sua su Elodie. La cantante ha detto che non voterebbe Meloni “nemmeno se le tagliassero una mano” e fin qui la risposta del general presenzialista era prevedibile: “È una sua libertà, perché il voto fino a prova contraria è libero, nonostante qualcuno stia cercando di inquadrarci verso un voto obbligato, perché le democrazie che non piacciono vengono inquadrate come incostituzionali o comunque non ricevibili”.