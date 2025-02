Sport.quotidiano.net - I tifosi. Oltre mille in viaggio con pullman e auto. Gli abbonamenti verso quota 6000

Leggi su Sport.quotidiano.net

bianchi saranno, domani al ‘Braglia’ di Modena per spingere gli Aquilotti all’ennesima impresa: battere i canarini a domicilio dopo 30 anni. In queste ore si rispolvera lo storico successo firmato da Beppe Vecchio il 12 marzo 1995, si riguardano quelle immagini scolorite e ci si carica per una trasferta insidiosa ma alla portata. In partenza 5organizzati dal gruppo Bullone, Curva Ferrovia, Belini frizzanti e club Franco Cavatorti e, moltissimi mezzi privati. L’entusiasmo è dimostrato dalla straordinaria adesione alla campagna minilanciata dal club bianco: 920 le sottoscrizioni alle 17 di ieri. Il numero degli abbonati passa quindi da 4664 di inizio stagione a potenzialidi martedì prossimo, giorno di chiusura della campagna. Il dato di ieri parla di circa 5600 abbonati.