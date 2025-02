Ilrestodelcarlino.it - I sindacati contro le nuove tariffe. Bassani (Cisl): "Aumenti pesanti. C’è stata una frattura con la città"

"C’èunacon la. Unache non riguarda solo le relazioni sindacali". Enrico, segretario metropolitano della, torna sul tema dei rincari di bus e sosta, a cui si aggiungono quelli dei dehors. E s’iscrive di diritto tra gli arrabbiati per la manovra tariffaria decisa dal Comune. L’aumento dei prezzi dei biglietti dei bus in realtà era nell’aria da novembre. "Dopo le indiscrezioni di stampa a fine anno ne aveva accennato la stessa assessora al Bilancio Roberta Li Calzi. Leerano ferme dal 2019, è vero. Ma sull’entità dell’aumento nessuno sapeva alcunché, così come del rialzo dei prezzi della sosta. E le discussioni che ci dovevano essere sono state spostate più di una volta.". Arrivata la convocazione del sindaco Matteo Lepore non sapevate che il biglietto di corsa singola sarebbe stato alzato da 1,5 a 2,3 euro? "No.