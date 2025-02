Lanazione.it - I ricordi del nostro San Valentino. Benvenuti in “Via della Sposa“ : "Qui la storia d’amore tutta perugina"

C’è un’antica, romantica e sconosciutache dà il nome a una delle strade più suggestive dell’acropoli“Via“ che da via dei Priori conduce a Porta Santa Susanna. Unaideale per celebrare il giorno di San, festa degli innamorati raccontata da Rolando Boco nell’ambito del percorso storico-artistico dedicato a Perugia partendo dalla Fontana Maggiore nell’ambito del progetto “Cose mirabili e dolcissime“, che Boco sta realizzando con “Made in Italy Lab“, una sezione che si occupa di ricerca, sviluppo e stampa in 3 D dell’agenzia di comunicazione T&RB Group. La. "Per sapere perché Viasi chiami così – racconta – dobbiamo ricordare un episodio accaduto nel 1351, quando Maria Jacobj, una fanciulla che abitava in via Tornetta, fu abbandonata sull’altare dal suo amato Armando.