Quotidiano.net - I rendimenti minimi dei Btp Più: la novità del rimborso anticipato

Roma, 14 febbraio 2025 – Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato iper l’emissione dei Btp Più, una serie di Buoni del Tesoro pluriennali pensata per i piccoli risparmiatori. Cosa sono i Btp Più Quando saranno collocati La formula: durata, cedole eL’investimento minimo Come sono tassati Come acquistare il Btp Più Cosa sono i Btp Più I Btp Più sono i primi titoli di Stato della famiglia BTP Valore, dedicati esclusivamente ai risparmiatori individuali, persone fisiche o affini (i cosiddetti sottoscrittori retail), che prevedono un’opzione didel capitale. Quando saranno collocati Il collocamento dei Btp Più inizierà lunedì 17 febbraio alle 9 per concludersi venerdì 21 febbraio alle 13.