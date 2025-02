Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 14 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di14: ci sono gli anticipi diA,1, in campo anche laB e altri campionati minori.L’alba della venticinquesima giornata diA vede di fronte Bologna e Torino, squadre accomunate da una lungadi imbattibilità. Il segno “Under 2.5” è stato una costante nelle ultime uscite di entrambe ed è un’opzione che si può prendere in considerazione, visto che né Bologna né Torino stanno facendo faville sul piano realizzativo. Leggera preferenza, tuttavia, per i padroni di casa, che nonostante qualche assenza eccellente dovrebbe riuscire a far registrare un altro risultato positivo (sarebbe il quarto di fila contro i granata).Idi14A,B,1 (LaPresse) – IlVeggente.