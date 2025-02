Sport.quotidiano.net - I precedenti. Al ‘Picchi’ sfide da mettere i brividi. Quel 6-3 da sballo

Evoca ricordi unici il derby dell’Ardenza per i tifosi della Robur, memori di alcune imprese dei bianconeri in stagioni entrate nella storia. Su tutte forsela 99/00, quando Argilli firmò il successo della squadra di Sala. Lo stesso Argilli segnò anche nello storico 3-6 del 04/05 quando la formazione di De Canio colse tre punti fondamentali per la salvezza: in rete anche Chiesa, Vergassola e Maccarone, questi ultimi con una doppietta a testa. Sempre in serie A nel 09/10 vittoria senese per 2-1: gol su rigore di Lucarelli rimontato da Calaiò e Maccarone. Il pari invece non esce dall’1-1 della serie B 2010/11: Larrondo salvò i bianconeri di Conte nel finale, dopo la rete di Dionisi. Un precedente anche in Coppa Italia dell’agosto 2013: il Siena di Beretta sconfisse il Livorno di Nicola grazie alla rete di Angelo.