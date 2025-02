Laspunta.it - I lavoratori Fassa protestano in comune. L’azienda sta valutando lo spostamento delle produzioni.

Una manifestazione composta quella deidellae Bortolo di Artena che ieri mattina hanno protestato contro l’amministrazione comunale per via della vicenda del progetto di raddoppio dello stabilimento che è diventato ormai un caso con ricorsi, processi, denunce alla Magistratura con il coinvolgimento di comitati, sindaci, associazioni.Ma la, però, di fronte a questo fronte compatto che osteggia il progetto di ampliamento ha cominciato a ripensare il proprio posizionamento sul territorio.Così nei giorni scorsi la direzione aziendale ha convocato i sindacati ed ha annunciato loro e aiche se il progetto sarà ancora osteggiato e non andrà avanti è pronta a delocalizzare lenegli altri stabilimenti del gruppo.Una brutta notizia per i 60 dipendenti dello stabilimento, poco più di 100 se si considera l’indotto, che hanno deciso di manifestare sotto ildi Artena chiedendo ed ottenendo di essere ricevuti, in delegazione, dal sindaco Silvia Carocci.