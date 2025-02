Lanazione.it - I Kickers Narnali sempre di più in testa

Allungo deiin vetta alla classifica del campionato di calcio Uisp di Prato. Mentre la capolista batte 1-0 il Giusti Stefano Comeana (rete di Gigliofiore), il Bellini Giacomo Bacchereto infatti incappa in una sconfitta a sorpresa contro il Phoenix 2012: 0-1 con rete di Spatafora. Così in classifica il Bacchereto resta secondo a quota 34 e la capolistasale a 38. Scorrendo con i risultati, il Signa 2007 ottiene una vittoria in trasferta per 2-1 contro il Prato Asd, portandosi a quota 32 punti e agganciando Fc Tavola 1924 in questa giornata fermo per un turno di riposo. Nel frattempo il Real Chiesanuova ha subìto una sconfitta per 3-1 contro lo Sporting Prato City: a segno Carrubba e doppietta di Pellegrini. Il gol della bandiera del Chiesanuova arriva con Pisa.