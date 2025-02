I Goonies 2 ufficialmente in lavorazione con Steven Spielberg come produttore

Leggi su Cinefilos.it

inconDopo precedenti notizie che smentivano la cosa, sembra ora che istiano tornando per davvero!riportato da Variety, la Warner Bros. ha ingaggiato Potsy Ponciroli per scrivere la sceneggiatura del sequel,è stato annunciato venerdì, quasi 40 anni dopo il film originale uscito nelle sale nel 1985., Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno per la Amblin Entertainment insieme a Chris Columbus, che ha scritto la sceneggiatura originale de I. Lauren Shuler Donner sarà la produttrice esecutiva. Al momento il sequel non ha ancora un regista e non sono stati rivelati dettagli sulla trama.Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Ke Huy Quan e Martha Plimpton hanno recitato nel film originale del 1985 su un gruppo di ragazzi che trovano un’antica mappa per un tesoro nascosto.