I giocatori chiave per il futuro successo dell'AS Roma

L’amata squadra di calcio della città eterna, l’AS, si trova a un bivio cruciale nella sua illustre storia. Con nuove proprietà, tattiche in evoluzione e talenti emergenti, i giallorossi stanno costruendo unche potrebbe riportarli tra i club d’élite d’Europa. Questa trasformazione non riguarda solo i risultati immediati; riguarda la costruzione di una base sostenibile per ila lungo termine.La visione dei proprietariIl nuovo capitolo dei giallorossi è iniziato nel 2020 quando il Friedkin Group ha acquistato il club. A differenza dei precedenti proprietari, il loro approccio combina la prudenza finanziaria con obiettivi sportivi ambiziosi e motivati verso la vittoria. La scelta di ingaggiare José Mourinho come manager nel 2021 è stata una dichiarazione di intenti a competere ai massimi livelli, anche se il panorama è cambiato notevolmente ad oggi.