Davidemaggio.it - I Favoriti di Sanremo 2025: è corsa a tre tra Giorgia, Cristicchi e Olly

A poche ore dalla quarta serata del Festival di, impazza il totovincitore. DavideMaggio.it monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Angelina Mango, vincitrice in carica. Chi è il favorito alla viglia della finale? Ecco le quote.Totovincitore, venerdì 14 febbraioI principali quotisti non mutano le loro preferenze, aumentando però il livello di incertezza. Alla viglia dell’ultima serata, è scontro a tre per la vittoria: Sisal e Snai puntano fortissimo sucon La cura per me (quote 3.75 e 3.5), Simonecon Quando sarai piccola (entrambe 3.75) econ Balorda nostalgia (3.75 e 4.5), ieri sera nella cinquina dei Big più votati.A ridosso del podio corrono Achille Lauro e Fedez, che gli scommettitori considerano come gli unici outsider.