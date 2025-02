Tpi.it - I Duran Duran troppo rumorosi in albergo, Selvaggia Lucarelli li rimprovera con un biglietto: “Basta fare casino” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

inlicon unpoiché: a raccontare il divertente aneddoto, avvenuto in un hotel di Sanremo, è stato Alessandro Cattelante il DopoFestival.Rivolgendosi a Katia Follesa, co-conduttrice della terza serata di Sanremo 2025 e ospite della trasmissione di Cattelan, il presentatore ha rivelato: “Se stasera dovesse andare benissimo e entri in camera di Simon Le Bon, se per terra appena apri la terra trovi un fogliettino di carta, strappalo subito perché lo ha lasciatooggi, perché ifacevanorumore. Gli ha messo un bigliettino con scritto ‘Shut the f*** up'”.che lascia il foglietto “Shut the fuck up” aiinvi scongiuro #Sanremo2025 #DopoFestival pic.