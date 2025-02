Cityrumors.it - I Duran Duran ‘infiammano’ l’Ariston: chi sono e il premio ricevuto al Festival

Leggi su Cityrumors.it

Cento milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 40 anni di successo e uno dei gruppi più amati in tutto il mondo: ecco tutti i dettagliLa terza serata deldi Sanremo era molto attesa per l’arrivo deia distanza di 40 anni. Il gruppo inglese è uno dei più conosciuti e apprezzati a livello mondiale.oltre cento milioni i dischi venduti e ancora oggi riescono ad ottenere in ogni concerto il tutto esaurito.Iinfiammano: chie ilal(Ansa) – cityrumors.itIn questo 2025 hanno deciso di ritornare su quel palco per infiammare. E le aspettativestate rispettate. Le canzoni hanno fatto ballare tutti e la chiusura con The Wild Boys è stata la ciliegina della torta di un mini concerto di una ventina minuti.