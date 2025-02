Linkiesta.it - I Duran Duran, e la fine della nostra giovinezza

Leggi su Linkiesta.it

Ho capito che la miaera finita nel 2002, quando mi sono trovata seduta, su un Londra-Los Angeles, nella stessa sezione di aeroplano in cui viaggiava Nick Rhodes, e io vent’anni prima avevo in cameretta il poster degli Spandau ma comunque ierano un pezzomia mitologia e com’era possibile che ora la stessa hostess che porgeva a lui la salvietta calda chiedesse a me cosa volevo bere.Ho capito che la miaera finita nel 2004, quando a Milano mi spedirono a intervistarli, e il discografico mi fece trovare Nick e Simon, e io chiesi cosa me ne sarei dovuta fare deisenza John Taylor, e quello disse che dava per scontato m’importasse solo di Simon, ed era ventun anni fa e c’era già gente abbastanza giovane da non sapere che era sempre stata una balla: nessuna voleva sposare Simon LeBon, tutte volevamo sdraiarci John Taylor.