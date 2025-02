Iltempo.it - I duetti del Festival. Tony Effe-Noemi, il collana-gate non è chiuso. Corsi incanta con Topo Gigio

Leggi su Iltempo.it

Aldi Sanremo è la serata dei. Dopo lo show di Roberto Benigni che ha anche annunciato il ritorno in Rai con "Il sogno", che andrà in onda mercoledì 19 marzo in prima serata su Rai 1, accanto a Carlo Conti per condurre ci sono Geppi Cucciari e Mahmood. La serata delle cover è stata aperta da Rose Villain e Chiello cn "Fiori rosa fiori di pesco" di Lucio Battisti. Modà e Francesco Renga hanno interpretato "Angelo", mentre Clara e Il Volo hanno scelto "The sound of silence" di Simon and Garfunkel. Sul palco sale poi, che poche ore prima dello show aveva minacciato di non cantare se gli avessero tolto di nuovo la, come accaduto nella serata di ieri dove un gioiello, ritenuto troppo riconoscibile dalla Rai, è stato vietato al rapper. Ebbene,si è presentato con al collo un foulard color oro.