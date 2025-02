Iodonna.it - I 29 Big in gara duettano con tanti ospiti, ospite in apertura Roberto Benigni mentre al fianco di Carlo Conti il cantante Mahmood e Geppi Cucciari

Quarto appuntamento con il Festival di Sanremo 2025 questa sera sempre alle 20.40 su Rai 1. Stasera è l’attesissima della serata delle Cover e sul palco dell’Ariston ci saranno tutti i 29 Big inin un viaggio attraverso i grandi successi della musica italiana e non solo. Alla conduzione, come sempre, ci sarà, per l’occasione affiancato daa sorpresa, annunciato stamattina in conferenza stampa,. Settembre trionfa a Sanremo 2025: chi è il vincitore delle “Nuove Proposte” X Leggi anche › La Top 5 random della terza serata di Sanremo 2025: c’è anche il super favorito Olly La serata cover di Sanremo 2025: chi canta stasera nei duetti.