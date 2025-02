Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Inster, la prova de Il Fatto.it – Il city-suv elettrico pratico ed eccentrico – FOTO

Insolita ma carina, con un elevato grado di riconoscibilità. Corta (3,82 metri) e stretta, ma comoda e spaziosa dentro, perché alta e le ruote sono posizionate quasi agli estremi, praticamente sui.calci d’angolo, dilatando il volume dell’abitacolo. Lavuole farsi identificare come un’auto elettrica piccola, cool e dal prezzo abbordabile. Per imporla a un pubblico numericamente corposo, lala lancia con un listino che parte di un amen sotto i 25 mila euro e sottolineando due temi extra-tecnici: 1) questa Suv urbana sembra fatta per l’Italia, dove i segmenti A e B sono stati fondamentali sul mercato, e laè lunga appena 3,82 metri ma con un maxi-interno e una larghezza così contenuta (1,61 metri) da infilarsi quasi ovunque, come gli apecar che fanno impazzire i turisti americani diretti ai più glamour alberghi di Capri o Ischia; 2) a proposito di glamour: grazie ai film, alle serie tv, alla musica K-Pop e e financo al make-up per le ragazzine, oggi la Corea è cool.