Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Morgan e Sanremo. In un certo senso è stato liberatorio. Un po’ come quando il ragionier Fantozzi espresse il suo ineffabile giudizio estetico sull’immortale capolavoro della Corazzata Kotiomkin (sic). “Sanremo mi fa davvero schifo”, ha scritto Morgan sui social. Forse un po’ tranchant ma che liberazione leggere che non siamo gli unici a credere . HotL'Identità.