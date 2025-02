Puntomagazine.it - Horace Walpole e Il castello di Otranto

Leggi su Puntomagazine.it

Ildi: nascita del romanzo gotico e i suoi temi fondamentaliSpetta indubbiamente al’onore di aver creato il nuovo genere del romanzo gotico con la pubblicazione, nel 1764, deldi, e di averlo reso così affascinante da aprire un percorso che sarà seguito da diversi autori dopo di lui. Il primo intento diera, in realtà, quello di mescolare due tipi di romanzo, quello antico e quello moderno, come ebbe a spiegare egli stesso nella prefazione alla seconda edizione. E come tale, infatti, si pone Ildi; esso è un trait d’union tra il romanzo cavalleresco, che aveva imperato nella letteratura fino ad allora come simbolo dell’aristocrazia, ed il nuovo romanzo didattico-sentimentale, tipicamente borghese. Neldici presenta una storia che si svolge nel Medioevo.