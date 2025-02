Homefront | tutte le curiosità sul film con Jason Statham

Leggi su Cinefilos.it

lesulconOrmai volto noto del cinema d’azione statunitense, l’attoreha negli anni preso parte acome Parker, Blitz, Safe e The Transporter. Nel 2013 è invece stato protagonista del thriller, diretto da Gary Fleder, già noto per opere appartenenti a questo genere, e scritto e prodotto da Sylvester Stallone, il quale non compare tuttavia come interprete. Il racconto da lui concepito si dimostra però di perfetto stile Stallone, con un ex agente della DEA chiamato a scontrarsi con un potente e malvagio signore della droga. Da qui si anima uncupo, violento, ricco di adrenalina e azione, elementi di cuisi fa nuovamente portavoce.Nonostante non compaia, quella diè una storia che Stallone aveva scritto per sé stesso anni prima ma poi mai realizzata.