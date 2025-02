Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria piega Bolzano nel derby di ICE League, Asiago cade con Klagenfurt

Serata importante per quanto riguarda la ICE2024-2025. Ben sei match in programma con tutte e 3 le squadre italiane impegnate, 2 delle quali addirittura in un.VAL3-2 dopo overtimeIlsi apre con la rete dei Lupi di Purdeller al 3:46, ma i Foxes pareggiano subito con Frigo al 6:50. Di nuovo gialloneri in vantaggio con Glira al 29:20, ma Salinitri riporta tutto in parità con il 2-2 al 33:29. La sfida passa poi all’overtime con i padroni di casa che decidono il match con la rete di Frycklund al 62:49.3-6Pronti, via, e subito gli austriaci passano in vantaggio con Fraser dopo 6:24.risponde subito con Gios al 7:02, ma il primo periodo si chiude sull’1-3 con le reti di Schwinger (7:56) e Unterweger (10:10). Il secondo periodo non muta gli scenari con le reti di Magnabosco (27:59) e Saracino (33:33) per, e Hochegger (33:02) e Clark (34:00) per gli ospiti.