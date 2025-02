Fanpage.it - “Ho ucciso un uomo con quattro colpi di pistola”: telefona al 112 e confessa un omicidio, ma era falso

Leggi su Fanpage.it

Un ragazzo hato al numero 112 e ha detto di averuncon 4di pistola e di aver gettato l'arma in una ex fabbrica di Brescia. In realtà era una menzogna: rischia una denuncia per procurato allarme.