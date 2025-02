Ilrestodelcarlino.it - Hikikomori, i giovani ‘ritirati’: "Fenomeno in crescita allarmante, un malessere che investe la società"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Prende il nome, dal termine giapponese che indica un’esclusione volontaria dalla vita sociale, ildel ‘ritiro’ deidallache sta diventando preoccupante anche in Emilia-Romagna, dove i dati aumentano di anno in anno. "La situazione èanche a Forlì e Cesena – dice la psicologa Luana Valletta, vicepresidente dell’ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna e oggi candidata alla presidenza – sempre più adolescenti scelgono di isolarsi, rinunciando alla scuola e ai rapporti sociali. Bisogna investire in psicologia". Ildegliè stato preso in considerazione da una recente ricerca della Regione, resa possibile grazie al contributo dei servizi e degli enti di formazione professionale che hanno raccolto i dati. Lo studio ha individuato 762 casi segnalati in regione nel 2023.