Screenworld.it - Harry Potter e l’ordine della fenice dove è stato girato? Le location più oscure della saga

è il quinto capitololetteraria sul famoso maghetto ed èprevalentemente tra il centro di Londra e i suoi dintorni, arrivando anche fino alla Scozia. Tra questetroviamo la famosa stazione da cui parte l’Hogwarts Express, la sede dele perfinosi trova il vero treno.Stazione di King’s Cross:tutto ha inizioUna scena del filmin cui compare la stazione di King’s Cross. Fonte: Warner Bros. PicturesNei film diè da qui che tutti gli studenti partono per cominciare il loro anno scolastico fatto di magia, pozioni e incantesimi, dalla stazione di King’s Cross. Non fa eccezione nemmenoin questo. Dopo aver subito un processo per aver usato la magia al di fuoriscuola, e davanti ad un babbano,si reca presso la stazione con amici e bagagli, pronto a partire per un nuovo anno scolastico che, come ogni anno, lo porterà ad affrontare enormi difficoltà dentro e fuori la scuola.