Hanon il giorno dell’unità | si paventa un piano di riconversione per l’azienda

Tempo di lettura: 5 minutiUn tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese affinché il gruppo coreanoSystem, colosso del settore automotive, non smobiliti da Benevento e comunque si avvii un percorso dicon un adeguatodi investimenti che consentano la sopravvivenza del polo produttivo nella zona industriale del capoluogo sannita.Questo l’esito del confronto pubblico a porte aperte che è stato al centro del Consiglio Comunale riunito d’urgenza, su richiesta del Sindaco Clemente Mastella, a Palazzo Mosti con le forze imprenditoriali, sindacali ed istituzionali per far fronte comune dopo l’annunciata chiusura dell’insediamento da parte della proprietà. Una votazione unanime e per alzata di mano ha chiuso i lavori dell’Assemblea presieduta da Renato Parente.