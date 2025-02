Juventusnews24.com - Hancko Juventus, i bianconeri non mollano la presa: ci sono novità in vista di giugno, a che punto siamo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, inonlaper il difensore centrale del Feyenoord: ciindi, a cheArrivano aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di David, difensore di proprietà del Feyenoord che il mercatoha messo nel mirino indella prossima sessione estiva.È lo slovacco il primissimo obiettivo della dirigenza come confermato da Calciomercato.com, anche se potrebbe non essere l’unico rinforzo nel reparto. Occhi puntati anche su Comuzzo nel caso in cui dovesse uscire Renato Veiga.Leggi sunews24.com