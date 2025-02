Linkiesta.it - Hamas ha annunciato che sabato libererà altri tre ostaggi israeliani

hache, nel rispetto dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza,15 febbraiotredel 7 ottobre. In un comunicato riportato, tra gli, dalla Bbc, il gruppo terroristico palestinese ha aggiunto che i mediatori di Egitto e Qatar hanno sciolto dei nodi decisivi durante i colloqui di mercoledì al Cairo. Anche le versioni di Egitto e Qatar hanno confermato il dietrofront del gruppo armato.Il cessate il fuoco non era mai stato così a rischio: il 10 febbraioaveva ufficializzato («fino a nuovo avviso») la sospensione della successiva tranche di liberazione degli: «La leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico e il suo mancato rispetto dei termini dell’accordo. Queste violazioni includono il ritardo del ritorno degli sfollati nel nord di Gaza e il mancato ingresso degli aiuti umanitari in tutte le forme concordate», recitava la nota diffusa lunedì dal braccio armato di