Hamas e Jihad | domani liberi 4 ostaggi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.50 Potrebbero essere 4 gliisraeliani rilasciati: i tre in mano ae uno allaislamica. Una fonte diha detto che il rilascio previsto-e inizialmente rinviato per inadempienze israelianeriguarda tremaschi, fra i quali il cittadino israelo-statunitense Sagui Dekel-Chen. Laannuncia per parte sua che rilascerà l'israelorusso Alexander Trufanov. La lista con i nomi non è ancora arrivata a Israele.