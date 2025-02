Thesocialpost.it - Haiti, incendio nell’ospedale pubblico più grande: grave danno alla comunità

Il General Hospital di Port-au-Prince, il piùospedaledi, è stato devastato da undi origine ancora incerta. La notizia, riportata da Metropolesul suo account ufficiale di X, ha subito destato preoccupazione. L’ospedale rappresenta “l’unico posto in cui la maggior parte degliani può ottenere assistenza sanitaria a prezzi accessibili, inclusa la dialisi”, rendendo questo episodio particolarmente drammatico per la popolazione locale.La causa del rogo non è ancora chiara, ma molti osservatori ritengono che dietro l’attacco ci sia la coalizione criminale “Viv Ansanm”, guidata da un noto leader delle gang conosciuto con il soprannome di “Barbecue”. Negli ultimi tempi, il General Hospital era già stato preso di mira più volte da gruppi armati, aumentando il clima di paura e insicurezza nella capitaleana.