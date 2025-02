Tvzap.it - “Hai vinto tu!”: “Sanremo”, standing ovation tra le nuove proposte

News Tv. La terza serata del Festival di2025, in onda ieri, giovedì 13 febbraio 2025, su Rai 1, si è chiusa con la sfida tra i giovanissimi rimasti in gara. I due artisti si sono esibiti passata la mezzanotte e mezza. Infine la premiazione: a consegnare il Leone d’Argento l’assessore Alessandro Sindoni. Il vincitore tra ledisi è commosso nel ricevere il premio. (Continua dopo le foto)Leggi anche:, la classifica della terza serata non lascia spazio a dubbi: i preferiti del pubblicoLeggi anche: “2025”, un altro bimbo sul palco: chi è davvero Samuele Parodi“Giovani 2025”, chi sono i finalistiIn gara quest’anno aGiovani sono arrivati Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, Alex Wyse con la canzone Rockstar, Settembre con Vertebre e Maria Tomba con il brano Goodbye (Voglio good vibes).