Hackerato Doge.gov? Gli strani messaggi sul sito del dipartimento di Elon Musk

Leggi su Open.online

Ildelper l’efficienzaernativa, gestito da, sembra avere qualche problema. Creato di recente, dopo la registrazione del dominio avvenuta il 21 gennaio 2025, dovrebbe tracciare e riportare i tagli alle spese delerno federale, ma due dei contenuti pubblicati risultano anomali. Il primo riporta la frase «Questo è uno scherzo di un» («This is a joke of a .site»), mentre il secondo «Questi “esperti” hanno lasciato aperto il loro database – roro» («THESE “EXPERTS” LEFT THEIR DATABASE OPEN – roro»).L’ultimoo farebbe intendere che qualcuno sia riuscito ad accedere al database del, lasciando la propria firma. La conferma viene fornita dal404media.co, che avrebbe parlato con gli autori dei due(archiviati qui e qui).