Haaser oro nel gigante ai Mondiali, De Aliprandini chiude nono

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Raphaelvince la medaglia d’oro nello slalomdi Saalbach, valido per idi sci alpino 2025. L’austriaco taglia il traguardo in 2’39?71 e risale quattro posizioni rispetto alla prima manche battendo la concorrenza degli svizzeri. Miglior risultato di carriera inper, che prima deinon era mai entrato in top 5 di disciplina. Argento a Thomas Tumler (+0?23) e bronzo a Loic Meillard (+0?51). Il grande favorito Marco Odermatt è quarto a 0?58. Buona prova di Marco Schwarz che conclude in quinta posizione a 0?78. Male Timon Haugan. Il norvegese non conferma il miglior tempo della prima manche ed è settimo a 1?00 dalla vittoria. Luca Denon riesce a tenere il passo dei top, ma centra una buona top ten (9° a 1?03).