Ha la patente scaduta dal 2016 L’assicurazione? Mai fatta Maxi multa per un anziano

e assicurazione scadute e nessuna revisione alla vettura:salata per un automobilista a Poggio a Caiano. A fare la scoperta gli agenti della polizia municipale di Poggio a Caiano durante un normale controllo. L’uomo,, residente in provincia di Prato non aveva ladi guida ma solo la carta d’identità. "Da accertamenti d’ufficio – spiega la comandante della polizia municipale Ilaria Di Teodoro – abbiamo constatato che la suaeradal luglio del". L’ultima revisione al veicolo risaliva al luglio 2012 e, come se non bastasse, l’uomo era alla guida di un’auto sprovvista di assicurazione. "Il mezzo – spiega la comandante Ilaria Di Teodoro – è stato immatricolato nel 2002 e dagli archivi risulta che da quell’anno non è mai stato assicurato". L’uomo è stato sanzionato per omesse revisioni, per la, per la mancanza di assicurazione per un totale di circa 1700 euro oltre al sequestro del mezzo.