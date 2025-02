Gamberorosso.it - Guido Castagna: "A un passo dall'Igp per il gianduiotto di Torino. Vantaggi anche per l'industria del cioccolato"

Si aprirà l'11 marzo prossimo il nuovo capitolo dell'iter di riconoscimento del marchio Igp per il giandujotto di, iniziato nel 2017 con la disputa tra gli artigiani piemontesi riuniti nel comitato GiandujottoIgp e la Lindt (proprietaria del marchio Caffarel che nel 1865lizzò il celebre cioccolatino) e conclusosi con ilindietro della multinazionale svizzera nel febbraio 2024, quando Lindt rinunciò a opporsi al riconoscimento del disciplinare per il Giandujotto Igp, dichiarando che avrebbe comunque continuato a produrre la sua ricetta del giandujotto contenente, contrariamente a quanto previsto dal disciplinare, il latte e una percentuale inferiore di nocciole piemontesi Igp. A marzo, infatti, l'11 alle ore 15.30, è stata fissata la "riunione di pubblico accertamento" presso la Sala Meeting del Best Western Hotel Luxor, in Corso Stati Uniti 7 a