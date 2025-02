Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: The Rhythm Section, Venerdi 14 Febbraio 2025

14sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "The", un adrenalinico action-thriller con Blake Lively e Jude Law. Stephanie, una donna segnata dalla tragedia, scopre che l’incidente aereo che ha sterminato la sua famiglia non è stato un caso, ma il frutto di un complotto. Determinata a scoprire la verità e a vendicarsi, intraprende un pericoloso percorso che la trasformerà in una letale assassina. Tra inseguimenti mozzafiato, colpi di scena e una performance intensa di Blake Lively, il film promette tensione e adrenalina fino all’ultima scena.