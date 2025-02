Imiglioridififa.com - Guida completa all’Evoluzione di Maradona, ecco cosa fare

Diego Armandoè tornato. Accedi a FUT tra il 14 febbraio e il 14 marzo per ricevere gratuitamente una carta77 OVR, che può essere evoluta fino a 89 OVR.Nel gioco ci saranno altre due carte di: La carta Ascesa Epica 96 OVR disarà disponibile nei pacchetti dal 14 al 21 febbraio. Una volta che la versione Ascesa Epica dilascerà i pacchetti, l’ICON base disarà disponibile nei pacchetti.77 e la sua EvoluzioneIl valore 77 rappresenta il momento in cuiha fatto il suo debutto internazionale a soli 16 anni, contro l’Ungheria, il 27 febbraio 1977, appena quattro mesi dopo il suo debutto professionale con l’Argentinos Juniors.Dopo aver riscattato77 potete inserirlo nell’Evoluzione che trovate in “Evoluzioni” -> “Il sogno di Diego”.