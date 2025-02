Lanazione.it - Guerriglia fra tifosi, in arrivo altri 16 daspo per gli scontri prima di Spezia-Reggiana

Leggi su Lanazione.it

La, 14 febbraio 2025 – Pochi minuti di pura follia fra colpi di bastone, spranghe, bottigliate e fruste improvvisate con cavi elettrici arrotolati.dello scorso 5 ottobre era stata preceduta da violentiin via Aldo Ferrari, dova erano venuti a contatto una cinquantina didelle opposte fazioni. Ne era nata una gazzarra senza esclusione di colpi fino all’delle forze dell’ordine, che aveva subito identificato quattro persone. Dopo circa 15 giorni erano scattati i primi provvedimenti da parte della questura spezzina con l’emissione di 9perspezzini e reggiani della durata da 1 a 5 anni. Si trattava però di una’tranche’ di un’indagine andata avanti nel corso dei mesi per arrivare a identificareprotagonisti di quel brutto pomeriggio: aigià eseguiti se ne aggiungeranno così a breve11 a carico didelloe 5 per quelli della, di varia durata in base alle responsabilità emerse nelle indagini.