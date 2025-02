Thesocialpost.it - Guerra Ucraina-Russia: Zelensky rifiuta il piano di Trump, ma finalizza accordo sulle terre rare con gli Usa

Leggi su Thesocialpost.it

Durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il presidente ucraino Volodymyrha dichiarato che l’è pronta a negoziare su qualsiasi aspetto per fermare la, ma che al momento gli Stati Uniti non hanno ancora predisposto unconcreto per porre fine al conflitto. Ildiviene così, almeno per ora,to.“Non vedo che ci sia unpronto negli Stati Uniti. Sono pronto a parlare realisticamente in qualsiasi momento. Siamo pronti a discutere di tutto, dal contingente alle garanzie di sicurezza. Siamo aperti a qualsiasi costruzione per fermare Putin“, ha affermato, secondo quanto riportato dai media ucraini.tra Kiev e WashingtonNel frattempo, il governo ucraino hato una bozza dicon gli Stati Uniti per garantire l’accesso alle proprie riserve di