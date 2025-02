Calcionews24.com - Guendouzi: «Lazio, dobbiamo raggiungere quell’obiettivo! Serve pensare partita dopo partita»

Leggi su Calcionews24.com

, centrocampista dei biancocelesti, ha parlato degli obiettivi dellae sull’andamento della squadra in questa stagione fino a qui Ai microfoni di SkySport è intervenuto Matteo, centrocampista biancoceleste, che ha parlato della stagione della sua. Di seguito le sue dichiarazioni. PAROLE– «Sappiamo che siamo tra le prime cinque squadre del campionato e lottiamo per andare in Champions League. Sappiamo che .