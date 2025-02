Agi.it - Guasto a un treno, nuovi ritardi sulla AV

AGI - La circolazione è rallentatarete ferroviaria ad Alta Velocità tra Firenze e Bologna per un inconveniente tecnico a unnei pressi del capoluogo emiliano avvenuto in mattinata. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradatilinea convenzionale, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, secondo l'ultimo bollettino di Trenitalia. Ma sono già segnalatipiù lunghi sui tabelloni alla stazione di Roma Termini. Undiretto a Napoli viaggia con 150 minuti di ritardo e sono segnalati casi consopra i 60 minuti. È stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una "riserva calda", ovvero unpronto ad essere utilizzato rapidamente in caso di necessità. Durante lo svolgimento delle operazioni, fa sapere Fs, i passeggeri sono stati informati puntualmente sullo svolgimento e assistiti nel rispetto del protocollo previsto in questi casi.