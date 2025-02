Trevisotoday.it - Guardie zoofile a Loria, i proprietari gli aizzano contro i rottweiller: «Denunciamo»

Leggi su Trevisotoday.it

«Un atto di violenza che condanniamo fermamente, gli autori saranno denunciati alle autorità preposte ma la nostra missione non cambia e non si ferma». Con queste parole l'associazione "per l'ambiente" ha ufficializzato sui social l'intenzione di voler denunciare i responsabili.