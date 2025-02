Game-experience.it - GTA 6, il CEO di Corsair ha rivelato il periodo di uscita della versione PC?

GTA 6 è senza dubbio il gioco più atteso degli ultimi anni, e mentre l’su console è prevista per l’autunno 2025, molti si chiedono quando arriverà laPC. Rockstar Games non ha ancora fornito dettagli ufficiali, ma un’indiscrezione potrebbe aver anticipato la finestra di lancio: secondo Andy Paul, CEO di, Grand Theft Auto 6 potrebbe debuttare su PC all’inizio del 2026.Come riportato prontamente da Insider Gaming, Paul ha fatto questa affermazione durante un recente meeting finanziario, mentre discuteva del mercato hardware e dell’interesse crescente per le nuove GPU Blackwell 50.Il dirigente ha sottolineato come GTA 6 sia destinato a essere un gioco particolarmente esigente dal punto di vista tecnico e che il suo arrivo potrebbe spingere le vendite di componenti per PC.